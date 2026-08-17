Сержант Бакыр Монгуш отвёл мототехнику от удара дрона ВСУ и довёз груз до ЛБС

Младший сержант Бакыр Монгуш доставил груз российским подразделениям, несмотря на атаку украинского дрона. Беспилотник преследовал военного во время движения мотогруппы к передовым позициям, сообщило Минобороны России.

Монгуш перевозил на мототехнике имущество для военнослужащих. Заметив дрон, он начал маневрировать и использовал особенности местности, чтобы избежать удара.

Младший сержант не прервал маршрут и передал груз штурмовым подразделениям. По данным министерства, снабжение помогло им продолжить боевые действия и занять опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате российские военные улучшили положение на переднем крае.

Ведомство также сообщило о младшем сержанте Александре Дроботе из ремонтного подразделения. Он вывозил повреждённые машины с поля боя под огнём и доставлял их на сборные пункты. Часть работ военнослужащий выполнял на месте, где менял вышедшие из строя узлы. После ремонта Дробот вернул к передовым позициям три бронированные машины.

Ранее старший лейтенант Андрей Никулин организовал оборону подразделения после попадания в огневую засаду и лично уничтожил трёх военнослужащих ВСУ. Группа столкнулась с превосходящими силами, поэтому офицер взял на себя руководство боем. Подразделение уничтожило два пулемётных расчёта и выполнило задачу без потерь.