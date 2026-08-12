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12 августа, 11:14

В Новом Поле бойцы ВС РФ заглянули к ВСУ на чашку чая и без боя взяли их в плен

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские штурмовики практически без боя взяли опорный пункт ВСУ в Новом Поле. Противник принял бойцов группировки «Восток» за своих, а в процессе чаепития сложил оружие.

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По данным Zvezdanews, штурмовые группы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады зашли в населённый пункт с неожиданного направления. Российские военные двигались преимущественно ночью небольшими группами и обнаружили замаскированный под корнями деревьев вход в пункт управления украинскими беспилотниками.

Находившиеся внутри военнослужащие ВСУ не сразу поняли, кто перед ними. После короткого разговора за чашкой чая им предложили сдаться. В итоге опорник вместе с находившимися там дронами перешёл под контроль ВС РФ. Перед дальнейшей зачисткой операторы ударных БПЛА уничтожили обнаруженные огневые точки и скопления противника.

Армия России освободила Водяное в Харьковской области
Армия России освободила Водяное в Харьковской области

Накануне Армия России освободила Новое Поле в Запорожской области, о чём сообщило Минобороны РФ. Взятие населённого пункта позволило российским подразделениям продолжить продвижение на этом участке фронта.

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Борис Эльфанд
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