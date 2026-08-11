Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 14:02

Один в поле воин: Российский штурмовик прошагал за месяц 8 км, ведя разведку у позиций ВСУ

Zvezdanews: Боец Якут прошёл в одиночку 8 км, месяц ведя разведку в зоне СВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Штурмовик 38-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Якут за месяц в одиночку продвинулся более чем на восемь километров, ведя разведку у позиций ВСУ на Запорожском направлении. Всё это время российский военнослужащий передвигался пешком и скрытно действовал вблизи противника.

В полевых условиях бойцу приходилось самостоятельно добывать воду. Продукты и боеприпасы ему доставляли беспилотниками. Во время одного из боёв украинский FPV-дрон повредил автомат Якуту, однако он сумел починить оружие на месте и продолжил выполнять задачу, сообщает Zvezdanews.

«Год не найдёте»: Боец Чех раскрыл, как ВСУшники пытались выдать себя за российских военных
«Год не найдёте»: Боец Чех раскрыл, как ВСУшники пытались выдать себя за российских военных

Ранее боец из Якутии с позывным Чир спас сослуживцев, прорвавшись на «буханке» через горящее поле. По словам участника СВО, на одно из заданий он отправился с 200 кг боеприпасов в кузове.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Армия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar