Один в поле воин: Российский штурмовик прошагал за месяц 8 км, ведя разведку у позиций ВСУ

Штурмовик 38-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Якут за месяц в одиночку продвинулся более чем на восемь километров, ведя разведку у позиций ВСУ на Запорожском направлении. Всё это время российский военнослужащий передвигался пешком и скрытно действовал вблизи противника.

В полевых условиях бойцу приходилось самостоятельно добывать воду. Продукты и боеприпасы ему доставляли беспилотниками. Во время одного из боёв украинский FPV-дрон повредил автомат Якуту, однако он сумел починить оружие на месте и продолжил выполнять задачу, сообщает Zvezdanews.

Ранее боец из Якутии с позывным Чир спас сослуживцев, прорвавшись на «буханке» через горящее поле. По словам участника СВО, на одно из заданий он отправился с 200 кг боеприпасов в кузове.