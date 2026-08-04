Корреспондент Zvezdanews Павел Кольцов пообщался с сапёрами 5-й армии группировки «Восток» в зоне проведения специальной военной операции. Один из бойцов с позывным Чех рассказал о тактике украинских подразделений и их попытках выдать себя за российских военных.

По словам инженера сапёрной группы, ВСУ активно ведут разведку на разных участках линии соприкосновения, чтобы передавать координаты для ударов FPV-дронами. При этом боевики маскируются не только под местность, но и под наших бойцов. Когда обман вскрывается, они оказывают ожесточённое сопротивление — хватают бутылки, палки, пытаются бежать, поделился Чех. Сапёр также отметил, что надёжная маскировка в боевой работе критически важна.

В Запорожской области подразделения группировки «Восток» уверенно продвигаются, обходят фланги и перекрывают ореховский укрепрайон ВСУ. Его уничтожение позволит развернуть операцию по освобождению столицы региона. Как отмечают военные, крах этого узла обороны станет для Киева военной катастрофой — боевики уже не в силах полноценно контратаковать и устраивают лишь отдельные вылазки, которые российские бойцы выявляют и пресекают.

А ранее Life.ru писал, что при освобождении Любицкого бойцы «Востока» отразили группу FPV-дронов ВСУ. Отбиться от атаки помог боец с позывным Якут. Он сумел уничтожить три беспилотника противника, используя стрелковое оружие.