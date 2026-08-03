Дроны устроили охоту на штурмовиков, но получили отпор: Бойцы «Востока» рассказали о бое

Во время боёв за Любицкое в Запорожской области российские военнослужащие столкнулись с атакой группы FPV-дронов ВСУ. Удар удалось отразить. Об этом РИА «Новости» сообщил командир боевой машины с позывным Юрист.

Продвигаясь через лесополосу, четверо бойцов попали под наблюдение украинского разведывательного беспилотника. Аппарат некоторое время сопровождал группу, пытаясь спровоцировать военных на ошибку.

«Сначала нас обнаружил вражеский беспилотник. Он не атаковал, а пытался психологически воздействовать — снижался, имитировал пикирование, рассчитывая, что кто-то из нас запаникует и покинет укрытие. Мы не поддались на это», — сказал он.

Позже к району подошли ударные FPV-дроны. Всего, по словам военнослужащих, противник задействовал от семи до десяти таких аппаратов. Отбиться от атаки помог боец с позывным Якут. Он сумел уничтожить три беспилотника противника, используя стрелковое оружие.

Выжить под атакой также помогла сама местность: плотная растительность скрывала позиции группы и мешала операторам дронов точно наводить аппараты. После того как внимание противника переключилось на технику в соседних лесополосах, военнослужащие продолжили выполнение боевой задачи.

В районе Любицкого украинские подразделения активно применяли беспилотники и снайперские группы. Из-за этого бойцы старались перемещаться только через участки с естественным укрытием, не выходя на открытое пространство.

Ранее стало известно о переходе под контроль российских войск двух населённых пунктов — Любицкого в Запорожской области и Ольговки в Харьковской области. Освобождение Любицкого стало результатом действий подразделений группировки войск «Восток». Операцию по установлению контроля над Ольговкой провели военнослужащие группировки войск «Запад».