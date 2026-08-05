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5 августа, 10:53

Боец Чир из Якутии прорвался на «буханке» через горящее поле и спас сослуживцев

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Боец из Якутии с позывным Чир в ходе СВО спас сослуживцев, прорвавшись на «буханке» через горящее поле. По словам российского военного, на одно из заданий он отправился с 200 кг боеприпасов в кузове.

«Противник отрезал мне путь к позициям наших, поджигая поля сбросами с неба. Я мог тогда вместе с порохом взлететь в воздух, но рискнул и смог проскочить через огонь», — рассказал собеседник RT.

Боец Чир. Фото © Telegram / RT на русском

Боец Чир. Фото © Telegram / RT на русском

На передовую он отправился добровольцем в 2022 году, оставив дома жену и троих детей. Благодаря многолетнему охотничьему опыту Чира назначили снайпером, а позднее — командиром штурмовой группы. На фронте Чир подорвался на мине, но отказался от помощи сослуживцев и начал выбираться самостоятельно, чтобы не подвергать их опасности.

По дороге одним оставшимся выстрелом боец уничтожил появившийся над ними беспилотник ВСУ. Сейчас в зоне СВО служит и сын Чира, решивший отправиться на фронт после первого ранения отца.

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Борис Эльфанд
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