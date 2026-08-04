Четвероногий штурман по кличке Баста выводит бойцов ВС РФ из-под обстрелов в зоне СВО

В подразделениях группировки «Центр» Армии России вместе со штурмовиками несёт службу собака по кличке Баста. Она принадлежит одному из военнослужащих и повсюду сопровождает бойцов, став для них полноправным членом коллектива, рассказали в Минобороны РФ.

Морген и Баста. Видео © Telegram / Минобороны России

Острые чувства четвероногой помощницы не раз выручали личный состав в полевых условиях. Там, где человек способен засечь угрозу с расстояния в 200 метров, Баста определяет приближение миномётного выстрела или взрыва за целый километр. Для штурмовиков эта разница во времени становится решающей, позволяя вовремя найти укрытие.

Хозяин Басты, стрелок с позывным Морген, шутит, что его верная спутница заслужила награду. Ведь благодаря действиям Басты сам военнослужащий был удостоен ордена Мужества.

Санинструктор 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фара рассказал, как тяжёлый рюкзак спас ему жизнь при атаке FPV-дрона. Военнослужащий двигался к точке вместе с сослуживцем, а 120-литровый рюкзак, который собрала жена, полностью закрывал спину и выступал выше головы. Именно он принял на себя основной удар. Боец почувствовал резкий толчок, словно его сильно ударили, после чего оглох. Позже выяснилось, что рядом разорвался беспилотник. В результате Фара отделался контузией.