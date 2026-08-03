Подаренный женой рюкзак спас санитара ВС РФ от смерти при атаке FPV-дрона

Тяжёлый рюкзак, который жена отправила военнослужащему, оказался защитой в момент атаки FPV-дрона. Как рассказал РИА «Новости» санинструктор 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фара, он отделался контузией.

Во время выхода к точке он двигался вместе с сослуживцем, а объёмный 120-литровый рюкзак полностью закрывал спину и выступал выше головы. Именно этот элемент снаряжения, по словам бойца, принял на себя основной удар. Он сказал, что почувствовал резкий толчок, будто его сильно ударили, после чего оглох. Уже после этого стало понятно, что рядом произошёл взрыв FPV-дрона.

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