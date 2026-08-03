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3 августа, 02:37

ВС РФ уничтожили «подземный город» ВСУ в посёлке Хотень

Обложка © Telegram / Северный Ветер

Обложка © Telegram / Северный Ветер

Российская авиация нанесла удар по сети подземных укрытий и укреплений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в посёлке Хотень Сумской области. Последствия атаки зафиксировал разведывательный беспилотник, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

Дрон снял результат удара по скрытой подземной позиции ВСУ. Видео © Telegram / Северный Ветер

Украинские подразделения оборудовали оборонительную позицию на лугу за рекой Олешня. Она включала огневые точки, подземные ходы и блиндажи. ВСУ рассчитывали задержать на этой позиции штурмовые подразделения группировки войск «Север». Российская разведка обнаружила укрепления, после чего ВКС нанесли по ним удар.

Командование направило к месту атаки разведывательный беспилотник для объективного контроля. Опубликованные кадры показывают последствия ударов на территории позиции.

Четыре авиабомбы стёрли в пыль мост ВСУ: Видео уничтожения переправы под Уланово
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Ранее ВКС России нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, целями стали объекты 52-й отдельной мотопехотной бригады в Прудянке и 33-й отдельной механизированной бригады в Сеньково. Российская авиация также атаковала пункт временного размещения 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородке в ДНР. Военные применили авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250, а также управляемую ракету ЛМУР Х-39. Минобороны России сообщило о поражении всех намеченных целей.

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Антон Голыбин
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