Четыре авиабомбы стерли в пыль мост ВСУ: Видео уничтожения переправы под Уланово

Российская авиация уничтожила автомобильный мост через реку Локня в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 27 июля.

Удар по автомосту ВСУ в Сумской области. Видео © Минобороны РФ

Переправа находилась в районе населённого пункта Уланово и активно использовалась подразделениями ВСУ для передвижения и снабжения. Удар нанесли экипажи ВКС России. По объекту сбросили четыре осколочно-фугасные авиабомбы ФАБ-250-270, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции.

«Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено полное разрушение моста», — заявили в оборонном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что потеря этого маршрута существенно осложнила логистику украинских формирований в указанном районе. Военные также опубликовали кадры объективного контроля, на которых зафиксированы удар и последствия разрушения переправы.

Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения ведут бои в Уланово и продвигаются сразу на нескольких участках Сумской области. Столкновения также продолжаются в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, Новой Сечи и районе Хотени.