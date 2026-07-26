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26 июля, 16:48

Передавший данные российским спецслужбам боец ВСУ получил повышение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Командир 3-го батальона 47-й бригады ВСУ Андрей Савлук получил повышение, несмотря на передачу данных российским спецслужбам. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовиков, его назначили заместителем комбрига и досрочно присвоили звание подполковника.

Ранее Савлук передал сведения о своём подразделении. Он общался с людьми, которые представлялись родственниками пропавших без вести военных из его батальона. На самом деле это были российские спецслужбы. Офицер сообщил им интересующие данные, а когда понял, что информация утекла, прекратил контакты.

Интересно, что разбирательство началось только после разгрома его подразделения под Курском. Несмотря на это, командование не только оставило Савлука на службе, но и дало ему карьерный рост.

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Ранее сообщалось о ситуации с военнослужащими 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, которые находятся на позициях в районе Уланово Сумской области. Близкие военных из 1-го батальона продолжают выкладывать в соцсетях сообщения о трудностях с поставками и медобслуживанием.

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Александра Мышляева
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