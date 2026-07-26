Под прицелом ВС РФ: Попавшие в ловушку бойцы ВСУ полгода сидят в окопах и вынуждены молить о помощи
Бойцы ВСУ на Запорожском направлении пожаловались на отсутствие снабжения
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Военнослужащие одного из подразделений ВСУ, находящиеся в зоне боевых действий в Запорожской области, записали видеообращение к командованию, в котором сообщили о критической ситуации со снабжением. Они опубликовали его в соцсети, заявив, что уже несколько месяцев находятся на передовой без ротации — от полугода до восьми месяцев. По словам солдат, у них проблемы с боеприпасами, топливом, продуктами и медикаментами.
«В последние месяцы нет обеспечения, просто чтобы выжить», — говорит один из мужчин.
В 118-й отдельной механизированной бригаде, в оперативном подчинении которой находится это подразделение, фактически подтвердили факты. На странице бригады заявили, что обеспечат доставку необходимого «при первой возможности».
Отмечается, что с начала лета несколько попыток замены военнослужащих не увенчались успехом — пути снабжения взяты под огневой контроль российской армии. Родственники военнослужащих сообщили, что их посылка весом 3 кг, отправленная 25 июня, дошла только 23 июля, и они неоднократно обращались к военному омбудсмену, но не получили реакции.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ Виталий Табунщиков заявил, что гуманитарная помощь из стран ЕС часто не доходит до военных на передовой и гражданского населения, а если и поступает в украинские части, то редко достигает адресатов. Он также сообщил, что за время службы не видел современных беспилотников, средств РЭБ и многих образцов зарубежного оружия, а подготовка бойцов перед отправкой на фронт ограничивается базовыми навыками и остаётся недостаточной.
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