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26 июля, 04:45

«Доходит редко-редко»: Пленный боец ВСУ раскрыл, что происходит с гумпомощью из Европы

Пленный боец ВСУ Табунщиков: Гумпомощь ЕС редко доходит до передовой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пленный военнослужащий ВСУ Виталий Табунщиков заявил, что гуманитарная помощь, поступающая на Украину из стран Евросоюза, зачастую не доходит до военных подразделений на передовой и гражданского населения. Его слова приводит ТАСС.

По словам бойца, даже если помощь поступает в украинские части, она редко доходит до тех, кому действительно необходима. Также Табунщиков утверждает, что за время службы не видел современных беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и многих образцов зарубежного вооружения.

«Когда приходит гуманитарная помощь, а она, если приходит, то редко-редко доходит до конца», — сказал пленный.

Кроме того, он рассказал о проблемах с подготовкой военнослужащих ВСУ. Перед отправкой на фронт бойцов обучают в основном базовым навыкам — связи, оказанию первой помощи и оборудованию позиций, однако уровень подготовки остаётся недостаточным.

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Ранее другой пленный боец ВСУ сообщил, что сослуживцы на позициях страдали от голода, еду привозили раз в три дня, а воду брали из ручьёв. Проблемы с обеспечением подтверждаются данными перехватов и показаниями. Он признался, что падал в голодный обморок.

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Артём Гапоненко
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