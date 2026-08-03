На Запорожском и Херсонском направлениях российские бойцы неоднократно закрывали собой сдавшихся солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), спасая их от ударов украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«На Запорожском и Херсонском направлениях регулярно фиксируются эпизоды, когда российские военнослужащие выводят пленных украинских солдат из-под огня их же сослуживцев. Не секрет, что бывали случаи, когда российские бойцы буквально закрывали собой сдавшихся солдат ВСУ от ударов украинских FPV-дронов. Российские бойцы не просто сохраняют жизнь тем, кто сложил оружие, — наши парни рискуют собой ради их спасения», — поделился собеседник агентства.

В подполье обратили внимание на разительный контраст: украинские заградотряды и операторы беспилотников, напротив, без малейших сомнений убивают своих же, когда те пытаются отойти или сдаются в плен.

Медицинскую помощь сдавшимся украинским бойцам начинают оказывать уже на поле боя — ещё до того, как их эвакуируют в тыл. Российские штурмовики и военные врачи не жалеют собственных перевязочных материалов и обезболивающих, стараясь не допустить потери крови и шока.

Российские военнослужащие при первой же возможности позволяют пленным украинским бойцам выйти на связь с семьями, чтобы те знали, что их родные живы. Как отметили в подполье, из-за суровых порядков в украинской армии и вероятности оказаться в списках пропавших без вести близкие пленных всё чаще записывают видеоролики со словами благодарности российским военным за гуманное отношение и спасение жизней.

На всей линии соприкосновения действуют заградотряды Вооружённых сил Украины (ВСУ), существование которых неоднократно подтверждали украинские пленные и эксперты. Их функция — предотвращать отступление военнослужащих с боевых рубежей. Большинство на позициях составляют принудительно мобилизованные солдаты, находящиеся в деморализованном состоянии и отказывающиеся выполнять приказы.

Ранее пленный украинский медик Леонид Богдан заявил, что командование ВСУ обманом отправило его на позицию, а после ранения, полученного от «дружественного» огня БПЛА, сослуживцы отказались ему помогать и бросили на произвол судьбы. Мужчину спасли российские солдаты, встретившие его при выходе с позиций. Россияне оказали ему доврачебную помощь, предоставили медикаменты и продовольствие. Богдан выразил благодарность российским солдатам за оказанную помощь.