В Константиновке стая бездомных собак обратила в бегство украинских военных. Заместитель командира 89-го танкового полка с позывным Каскад рассказал в видео Минобороны РФ, как оставшиеся без владельцев животные защищали мирных жителей.

По словам военнослужащего, при эвакуации российские бойцы вывозили не только гражданских, но и их питомцев. Особая роль досталась собаке по кличке Пчёлка. Завидев солдат ВСУ, она поднимала вой, который подхватывала вся стая. Осиротевшие псы начинали гонять противника по улицам.

В Пчёлку, по свидетельству очевидцев, стреляли порядка тридцати-сорока раз. Несмотря на это, животное осталось живо и невредимо. Офицер подчеркнул, что таким образом собака оказывала реальную помощь и хозяевам, и остальным горожанам.

Также Каскад сообщил об угрозах со стороны ВСУ в адрес жителей Константиновки, пытавшихся запросить эвакуацию. Украинские военные устраивали устрашающие акции: снимали людей на камеру, стреляли перед ними в землю и заявляли, что патронов хватит на всех и жалеть никого не станут. Кроме того, подразделения ВСУ открывали артиллерийский огонь по местам, где замечали дым или белую ткань — этими сигналами горожане просили российских военных об эвакуации. Каскад добавил, что по таким районам также направляли беспилотники.