ВСУ запугивали жителей Константиновки, заявляя, что патронов хватит на всех

Украинские военнослужащие угрожали жителям Константиновки, которые пытались попросить российские войска об эвакуации. Об этом на видео Минобороны России рассказал заместитель командира 89-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии с позывным Каскад.

«На территории Константиновки, они (ВСУ. — Прим. Life.ru) угрожали им, приходили, снимали на видео, проводили устрашающие акции: стреляли перед ними в землю, в пол и говорили, что «на всех патронов хватит» и никто никого жалеть не будет», — рассказал Каскад.

По его словам, украинские подразделения открывали артиллерийский огонь по местам, где замечали дым или белую ткань. С помощью таких сигналов жители пытались показать российским военным, откуда их нужно вывести. Каскад также заявил, что по этим районам направляли беспилотники.

Военнослужащие 89-го танкового и 1442-го гвардейского мотострелкового полков вывели мирных жителей из Константиновки в тыловые районы. Они разместили людей в безопасном месте, оказали первую медицинскую помощь, накормили горячей пищей и напоили чаем. Оба полка входят в 6-ю мотострелковую дивизию 3-го армейского корпуса Южной группировки войск.

Житель Константиновки Иван Николаевич сообщил, что украинские подразделения вели по городу сильный огонь, из-за которого разрушались дома и гибли люди. Он также пересказал слова знакомых о том, что некоторые военные усилили обстрелы после задержки выплат.

Ранее беженец Данил Бабиков рассказал о подрыве подвала с мирными жителями в Константиновке. По его словам, украинские военные заминировали укрытие перед отходом из города, который в тот момент находился под их контролем. После этого подвал взорвали. Укрытие находилось рядом с кинотеатром «Спутник». Он расположен на проспекте Ломоносова в центральной части Константиновки.