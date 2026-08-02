Беженец заявил о подрыве ВСУ подвала с мирными жителями в Константиновке

Украинские военные перед отходом из Константиновки, который тогда находился под их контролем, заминировали и взорвали подвал, где укрывались мирные жители. О произошедшем РИА «Новости» рассказал беженец Данил Бабиков, покинувший город.

«В самом городе люди мирные жили, на «Спутнике» (кинотеатр «Спутник» . — Прим.Life.ru.), где-то там по соседству с ними в подвале еще люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвали», — сказал он.

Он также уточнил, что кинотеатр «Спутник» расположен на проспекте Ломоносова в центральной части Константиновки.

Ранее сообщалось, что подразделения 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, понёсшие потери в районе Константиновки в ДНР, были переброшены на другое направление. Выживших военнослужащих отправили в Волчанский район Харьковской области.