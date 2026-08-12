Армия России освободила Водяное в Харьковской области
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Армия Россия освободила село Водяное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Боевую задачу выполняли подразделения группы войск «Север».
Накануне ВС РФ освободили Новое Поле в Запорожской области. По данным Минобороны от 11 августа, этот населённый пункт в последние дни неоднократно фигурировал в сводках: ещё накануне ведомство информировало о продвижении подразделений группировки «Восток» и ударах по формированиям ВСУ в районе Нового Поля и соседних Мировки, Никольского, Егоровки и Широкого.
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