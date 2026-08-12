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12 августа, 09:18

Армия России освободила Водяное в Харьковской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Армия Россия освободила село Водяное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Боевую задачу выполняли подразделения группы войск «Север».

Новости СВО 12 августа: Взятие Щербаковки и Нового Поля, прорыв к Краматорску через Дружковку, паника ВСУ в Сумах, Черноморская инициатива
Новости СВО 12 августа: Взятие Щербаковки и Нового Поля, прорыв к Краматорску через Дружковку, паника ВСУ в Сумах, Черноморская инициатива

Накануне ВС РФ освободили Новое Поле в Запорожской области. По данным Минобороны от 11 августа, этот населённый пункт в последние дни неоднократно фигурировал в сводках: ещё накануне ведомство информировало о продвижении подразделений группировки «Восток» и ударах по формированиям ВСУ в районе Нового Поля и соседних Мировки, Никольского, Егоровки и Широкого.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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