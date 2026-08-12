Новости СВО 12 августа: Взятие Щербаковки и Нового Поля, прорыв к Краматорску через Дружковку, паника ВСУ в Сумах, Черноморская инициатива

Новости СВО 12 августа: Взятие Щербаковки и Нового Поля, прорыв к Краматорску через Дружковку, паника ВСУ в Сумах, Черноморская инициатива

Накануне ВС РФ освободили Новое Поле в Запорожской области. По данным Минобороны от 11 августа, этот населённый пункт в последние дни неоднократно фигурировал в сводках: ещё накануне ведомство информировало о продвижении подразделений группировки «Восток» и ударах по формированиям ВСУ в районе Нового Поля и соседних Мировки, Никольского, Егоровки и Широкого.