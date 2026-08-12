Новости СВО 12 августа: Взятие Щербаковки и Нового Поля, прорыв к Краматорску через Дружковку, паника ВСУ в Сумах, Черноморская инициатива Оглавление Сумская область 12 августа: разгром М-113 и «Рапиры» под Уланово Харьковская область 12 августа: прорыв в Щербаковке и зачистка Гоптовки Запорожская область 12 августа: взятие Нового Поля ДНР 12 августа: 7 км до Краматорска и бои за Дружковку Карта СВО на 12 августа 2026 года Черноморская инициатива: Анкара боится эскалации у Одессы Группировка «Север» Армии России ведёт бои у Белгородской и Курской областей, ВС РФ наступают на Запорожье, Турция готовит коридоры безопасности в Чёрном море — дайджест Life.ru. 11 августа, 21:07 10239 10239 Армия России создаёт буферную зону в приграничье. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 12 августа: разгром М-113 и «Рапиры» под Уланово

ВС РФ оттесняют противника от Курской области. Бои идут за сёла Вольная Слобода и Уланово, находящиеся на Сумщине. Одновременно с этим подразделения группировки «Север» продвигаются в Писаревке, Марьине, Храповщине и Хотени. Продвижение наших войск вынуждает киевское командование перебрасывать в Сумскую область дополнительные силы.

— В Сумы переброшены подразделения 12-й ОТМБр ВСУ, расчёты БПЛА которой заняли квартиры на последних этажах МКД в городской застройке. Расселение украинских террористов происходило под личным контролем комбрига Владимира Мурая, — сообщили в группировке «Север».

За сутки «северяне» уничтожили в Сумской области свыше 140 противников, а также американский БТР М-113, МТЛБ, бронемашину «Козак», советскую противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», грузовики, пикапы, квадроциклы, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 12 августа: прорыв в Щербаковке и зачистка Гоптовки

Группировка «Север» перешла границу и освободила приграничное село Щербаковка. В окрестностях населённого пункта российские военнослужащие обнаружили заминированные тела украинских штурмовиков с обезображенными лицами.

— Освобождение Щербаковки расширяет полосу безопасности вдоль границы и открывает следующий этап битвы за пгт Казачья Лопань, некогда крупный логистический узел ВСУ на севере Харьковщины, стоящий на трассе М-20/Е-105 — кратчайшей дороге на Харьков, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

На этом же участке идут бои в районе Гоптовки и Кудиевки.

11-й Армейский корпус ВС РФ освободил Щербаковку. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 12 августа: взятие Нового Поля

Армия России освободила в Запорожской области село Новое Поле. Оно находится в семи километрах от трассы Н-15, соединяющей Запорожье и Покровское, к которому ВС РФ уже подошли.

— Освобождение Нового Поля позволило подразделениям группировки «Восток» расширить зону контроля севернее Коммунаровки и создать условия для дальнейшего продвижения на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, — отметил военкор Евгений Поддубный.

ДНР 12 августа: 7 км до Краматорска и бои за Дружковку

ВС РФ продолжают наступать на Краматорск через Дружковку. Военный корреспондент Павел Кукушкин заявил, что бои в Алексеево-Дружковке, а также восточнее и северо-восточнее.

— Бойцы Добровольческого корпуса МО РФ с боями продвигаются западнее канала Северский Донец – Донбасс. До восточных окраин Краматорска от передовых позиций наших штурмовиков остаётся порядка семи километров, — рассказал Кукушкин.

Также продвигаются подразделения ВС РФ и к Доброполью. По словам Кукушкина, войска цепляются за окраины этого города.

Наступление на Дружковку и Доброполье формируют полуохват и Краматорска, и Славянска.

Карта СВО на 12 августа 2026 года

ВС РФ заняли Новое Поле. Фото © Telegram / DIVGEN Карты СВО

Черноморская инициатива: Анкара боится эскалации у Одессы

Источник РИА Новости в турецком правительстве сообщил, что Анкара поддерживает контакт с Москвой по украинскому конфликту.

— Контакты Анкары и Москвы по ситуации на Украине продолжаются на различных уровнях, в том числе в формате так называемой телефонной дипломатии. Стороны сохраняют прямые каналы связи и при необходимости используют их, — рассказал собеседник издания.

Одновременно с этим турецкие СМИ говорят о возможности Турции договориться с Россией и Украиной по безопасному прохождению кораблей в Чёрном море. В планы Анкары входит создание двух коридоров, по котором суда смогут безопасно проходить.

Россия продолжает уничтожать корабли, которые работают на украинские войска. Одной из последних целей для ВС РФ стал патрульный катер, используемый для сопровождения сухогрузов с военным грузом. Его поразили южнее Одессы.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 11 августа.

Авторы Даниил Черных