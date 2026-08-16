Старший лейтенант Армии России под огнём ВСУ лично уничтожил трёх боевиков

Старший лейтенант Андрей Никулин организовал оборону группы после попадания в огневую засаду и лично уничтожил троих военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Бой произошёл во время выполнения военной задачи, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, подразделение столкнулось с превосходящими силами противника. Никулин взял командование боем на себя и руководил действиями подчинённых.

«Андрей организовал оборону и вступил в бой с превосходящими силами противника», — отметили в Минобороны.

Группа под командованием старшего лейтенанта уничтожила два пулемётных расчёта и нанесла потери личному составу ВСУ. Военнослужащие РФ выполнили задачу без потерь, добавили в министерстве.

Минобороны также рассказало о действиях ефрейтора Владимира Наумова. Он организовал разведку, выбрал скрытые пути к позициям противника и определил направления атаки. Ночью штурмовая группа перешла в наступление, уничтожила миномётный расчёт и до восьми боевиков. После боя подразделение заняло укреплённый район.

Ранее штурмовики 102-го полка группировки «Центр» прошли пешком около 30 км перед штурмом Торецкого в ДНР. Военнослужащие двигались несколько дней и старались не попасть в поле зрения украинских беспилотников. В хорошую погоду группа преодолевала до 8–10 км за сутки. При ухудшении условий бойцы проходили около 5 км и уходили в укрытие на ночёвку. Командиры корректировали маршрут с учётом положения теней от лесополос и состояния растительности. Воздушное наблюдение помогало подразделению вовремя замечать угрозы.