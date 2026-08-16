Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 04:59

Старший лейтенант Армии России под огнём ВСУ лично уничтожил трёх боевиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Старший лейтенант Андрей Никулин организовал оборону группы после попадания в огневую засаду и лично уничтожил троих военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Бой произошёл во время выполнения военной задачи, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, подразделение столкнулось с превосходящими силами противника. Никулин взял командование боем на себя и руководил действиями подчинённых.

«Андрей организовал оборону и вступил в бой с превосходящими силами противника», — отметили в Минобороны.

Группа под командованием старшего лейтенанта уничтожила два пулемётных расчёта и нанесла потери личному составу ВСУ. Военнослужащие РФ выполнили задачу без потерь, добавили в министерстве.

Минобороны также рассказало о действиях ефрейтора Владимира Наумова. Он организовал разведку, выбрал скрытые пути к позициям противника и определил направления атаки. Ночью штурмовая группа перешла в наступление, уничтожила миномётный расчёт и до восьми боевиков. После боя подразделение заняло укреплённый район.

В Новом Поле бойцы ВС РФ заглянули к ВСУ на чашку чая и без боя взяли их в плен
В Новом Поле бойцы ВС РФ заглянули к ВСУ на чашку чая и без боя взяли их в плен

Ранее штурмовики 102-го полка группировки «Центр» прошли пешком около 30 км перед штурмом Торецкого в ДНР. Военнослужащие двигались несколько дней и старались не попасть в поле зрения украинских беспилотников. В хорошую погоду группа преодолевала до 8–10 км за сутки. При ухудшении условий бойцы проходили около 5 км и уходили в укрытие на ночёвку. Командиры корректировали маршрут с учётом положения теней от лесополос и состояния растительности. Воздушное наблюдение помогало подразделению вовремя замечать угрозы.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar