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12 августа, 15:00

Бойцы ВС РФ прошли пешком около 30 км для незаметного штурма Торецкого в ДНР

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подход к Торецкому для штурмовиков 102-го полка группировки «Центр» превратился в многодневный скрытный марш. Около 30 километров бойцы преодолели пешком, стараясь не попасть в поле зрения украинских беспилотников. Темп продвижения зависел прежде всего от погоды.

Старший стрелок штурмового отряда с позывным Кальмар рассказал в интервью Zvezdanews, что в хороших условиях группа могла пройти за сутки до 8-10 километров, а при ухудшении обстановки ограничивалась пятью и уходила в укрытие на ночёвку, чтобы не рисковать людьми.

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Маршрут командиры корректировали практически в ручном режиме. Приходилось учитывать даже положение тени от лесополос и выгоревшую листву, а постоянное наблюдение с воздуха помогало вовремя замечать угрозу и прикрывать бойцов ВС РФ.

Отдельной задачей стала борьба с тяжёлыми украинскими дронами. По словам военнослужащего, за два-три дня его подразделение уничтожило три гексакоптера R-18 типа «Баба-яга».

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Ранее подразделения группировок «Центр» и «Юг» освободили Торецкое и Васютинское в ДНР. В Минобороны РФ сообщали, что оба населённых пункта перешли под контроль российских войск в результате активных наступательных действий.

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Борис Эльфанд
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