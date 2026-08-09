Бойцы «Центра» и «Юга» освободили Торецкое и Васютинское в ДНР

За минувшие сутки российские войска освободили Торецкое и Васютинское в ДНР. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Освобождение территорий стало результатом активных действий подразделений группировок «Юг» и «Центр». В военном ведомстве подчеркнули, что продвижение стало возможным благодаря решительному наступлению российских сил.