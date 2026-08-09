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9 августа, 09:18

Бойцы «Центра» и «Юга» освободили Торецкое и Васютинское в ДНР

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

За минувшие сутки российские войска освободили Торецкое и Васютинское в ДНР. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Освобождение территорий стало результатом активных действий подразделений группировок «Юг» и «Центр». В военном ведомстве подчеркнули, что продвижение стало возможным благодаря решительному наступлению российских сил.

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А накануне российские подразделения установили контроль над населённым пунктом Ивановка в Харьковской области. Операцию успешно провела группировка войск «Север». также на днях стало известно, что наши парни взяли под контроль два населённых пункта в зоне СВО: Зарницу в Запорожской области и Рыжевку в Сумской.

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Наталья Демьянова
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