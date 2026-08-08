Прорыв «Севера»: Российские подразделения установили контроль над Ивановкой
Армия России освободила населённый пункт Ивановка в Харьковской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские подразделения установили контроль над населённым пунктом Ивановка в Харьковской области. Информация об этом поступила от Министерства обороны РФ.
Ивановка на карте. Фото © Минобороны
Военное ведомство сообщило, что освобождение территории стало результатом активных наступательных действий. Операцию успешно провела группировка войск «Север».
В министерстве уточнили, что занятие стратегического пункта позволило улучшить тактическое положение на данном участке фронта. Бойцы продолжают выполнять поставленные задачи, развивая успех.
5 августа стало известно, что наши парни взяли под контроль два населённых пункта в зоне СВО: Зарницу в Запорожской области и Рыжевку в Сумской.
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