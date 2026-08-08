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8 августа, 09:14

Прорыв «Севера»: Российские подразделения установили контроль над Ивановкой

Армия России освободила населённый пункт Ивановка в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские подразделения установили контроль над населённым пунктом Ивановка в Харьковской области. Информация об этом поступила от Министерства обороны РФ.

Ивановка на карте. Фото © Минобороны

Ивановка на карте. Фото © Минобороны

Военное ведомство сообщило, что освобождение территории стало результатом активных наступательных действий. Операцию успешно провела группировка войск «Север».

В министерстве уточнили, что занятие стратегического пункта позволило улучшить тактическое положение на данном участке фронта. Бойцы продолжают выполнять поставленные задачи, развивая успех.

Российские войска освободили Анискино в Харьковской области
Российские войска освободили Анискино в Харьковской области

5 августа стало известно, что наши парни взяли под контроль два населённых пункта в зоне СВО: Зарницу в Запорожской области и Рыжевку в Сумской.

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Оксана Попова
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