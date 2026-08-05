ВС России взяли под контроль два населённых пункта в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны. Так, бойцы группировки войск «Восток» освободили Зарницу Запорожской области. А в Сумской области есть успехи у военнослужащих «Севера».

Ранее в украинских ВВС признались, что за минувшую ночь «титаны ПВО» на смогли сбить ни одной российской ракеты. Справиться с ними не смогли ни авиация, ни ПВО, ни ракетчики или операторы БПЛА.