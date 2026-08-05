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5 августа, 10:16

ВС РФ освободили Зарницу под Запорожьем и Рыжевку Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

ВС России взяли под контроль два населённых пункта в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны. Так, бойцы группировки войск «Восток» освободили Зарницу Запорожской области. А в Сумской области есть успехи у военнослужащих «Севера».

«Установлен контроль над населённым пунктом Рыжевка», — говорится в сообщении.

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Ранее в украинских ВВС признались, что за минувшую ночь «титаны ПВО» на смогли сбить ни одной российской ракеты. Справиться с ними не смогли ни авиация, ни ПВО, ни ракетчики или операторы БПЛА.

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Матвей Константинов
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