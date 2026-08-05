Украина ночью не смогла сбить ни одного снаряда во время ракетного «града» ВС РФ

На Украине во время отражения ночной ракетной атаки не смогли перехватить ни одной российской ракеты. Об этом сообщает пресс-служба командования украинских ВВС 5 августа.

«Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

При этом в опубликованной сводке указано, что украинским силам не удалось сбить ни одной из ракет, применённых в ходе ночной атаки. Других подробностей о последствиях удара в сообщении не приводится.

Ранее стали известны подробности ночной атаки ВС РФ. Российская армия нанесла удары по Киеву десятками ракет и БПЛА, которые ВСУ не смогли сбить. По предварительным данным, применялись не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней». Также было опубликовано видео, где виден момент нанесения ударов.