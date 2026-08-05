Блокада черноморских портов лишила Украину последнего доступного маршрута снабжения. Такую оценку в эфире YouTube-канала высказал полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

По словам Уилкерсона, Россия блокирует порт Одессы и другие гавани рядом с городом. Он назвал Одессу ключевым пунктом морских поставок для Незалежной.

Аналитик считает, что заменить этот маршрут наземными путями не удастся. Он объяснил это позицией соседних с Украиной государств. Отдельно Уилкерсон упомянул Польшу, которая, по его мнению, устала от конфликта.

Отставной полковник также связал свой прогноз с кадровыми решениями главаря киевского руководства Владимира Зеленского. Он обратил внимание на увольнение генерала и министра обороны в период, который назвал критическим для обороны страны.

«Это значит, что с Украиной покончено», — сказал Уилкерсон.

По оценке аналитика, события развиваются быстрее, чем ожидали многие эксперты. Он также считает, что Украина перестаёт выполнять роль инструмента укрепления НАТО, тогда как Россия усиливает свои позиции.

Ранее сообщалось, что Украина ежедневно теряет около $80 млн из-за ударов российских войск по портам в Одессе, Черноморске, Николаеве и Южном. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщал об остановке захода судов в порты после того, как судоходные компании поставили сотрудничество с Киевом на паузу. Украинские ведомства допускали, что сокращение морских поставок может уменьшить ежемесячный экспорт аграрной продукции на $2–3 млрд. В январе и феврале 2026 года Украина получила около $4 млрд от продажи зерна и растительного масла за рубеж. Около половины этих поставок приходилось на страны Евросоюза, ещё 20% — на Ближний Восток и Северную Африку.