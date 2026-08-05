Ночной удар Армии России по Киеву и области был направлен на логистическую инфраструктуру, которую использовали для снабжения украинского ВПК, заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, одной из главных целей стал крупнейший автоматизированный сортировочный терминал «Новой почты».

Через этот объект проходили товары двойного назначения: комплектующие для беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Ещё один сортировочный центр компании находился в Броварах, где могли храниться собранные БПЛА самолётного типа.

Терминалы «Новой почты» играли важную роль в распределённой системе производства вооружений. Импортные платы, оптика, аккумуляторы, двигатели и навигационное оборудование поступали на крупные логистические узлы, после чего их отправляли в небольшие сборочные цеха.

«Компания и сама публично отчитывалась о перевозках в интересах фронта. Двойное назначение перестаёт быть двойным ровно в ту минуту, когда через твой склад пошли комплектующие для ударных БПЛА», — подчеркнул обозреватель kp.ru.