ВС РФ поразили транспортные и распределительные центры в Киеве и области

Ночью Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА большой дальности по Киеву и области. Поражены транспортно-логистические и распределительные центры, задействованные в хранении и доставке вооружений и грузов, а также в производстве и распределении дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, массированная атака началась около 00: 30 ночи и продолжалась около двух часов. Над городом мелькали множественные вспышки от взрывов. Предварительно, применялись не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней». В Броварах горят склады интернет-магазина «Розетка», логистической компании Raben Group и «Фоззи». А также склад компании «Эпицентр». Разрушен логистический центр «Новой Почты» под Киевом и склады «Новуса» на Борщаговке. Уничтожен транспортно-логистический комплекс «Чайка».