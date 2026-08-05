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5 августа, 05:53

ВС РФ поразили объекты «Новой почты», «Эпицентра» и «МЛП-Чайка» в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Ночью 5 августа российские военные нанесли удары по нескольким целям в Киеве. В Минобороны РФ сообщили, что поражены логистический центр «МЛП-Чайка», терминал и центр «Новой почты», а также центр «Эпицентр».

Эти объекты использовались для хранения и распределения комплектующих для беспилотников, а также товаров двойного назначения и средств радиоэлектронной борьбы.

«Поражены в городе Киеве: логистический центр «МЛП-Чайка», задействованный для хранения и распределения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности; инновационный терминал и логистический центр «Новая почта», являющиеся крупнейшими автоматизированными сортировочными комплексами», — говорится в сообщении.

Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр «Рабен Украина» в Броварах
Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр «Рабен Украина» в Броварах

Также стало известно, что российские военные ударили по логистическому центру «Терминал Бровары» в Киевской области. Там хранились комплектующие для беспилотников, в том числе иностранного производства.

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Наталья Афонина
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