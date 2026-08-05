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5 августа, 05:45

Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр «Рабен Украина» в Броварах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Минобороны РФ заявило, что российские войска нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Рабен Украина» в Броварах Киевской области. Об этом сообщили в военном ведомстве 5 августа.

Удар был нанесён высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.

Как отмечают в ведомстве, целью стали транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области, которые использовались для обеспечения производства и эксплуатации беспилотников.

Минобороны РФ перечислило цели удара по объектам на Украине ночью 5 августа
Минобороны РФ перечислило цели удара по объектам на Украине ночью 5 августа

«[Поражён] <…> транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина» — крупный узел по распределению и хранению комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного назначения», — сообщили в Минобороны.

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Никита Никонов
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