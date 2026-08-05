Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр «Рабен Украина» в Броварах
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Минобороны РФ заявило, что российские войска нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Рабен Украина» в Броварах Киевской области. Об этом сообщили в военном ведомстве 5 августа.
Удар был нанесён высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.
Как отмечают в ведомстве, целью стали транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области, которые использовались для обеспечения производства и эксплуатации беспилотников.
«[Поражён] <…> транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина» — крупный узел по распределению и хранению комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного назначения», — сообщили в Минобороны.
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