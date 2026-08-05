ВС РФ нанесли удар по логистическому центру «Терминал Бровары» под Киевом

ВС РФ ночью 5 августа нанесли удар по логистическому центру «Терминал Бровары» в Киевской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, объект использовался для хранения комплектующих беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

В министерстве уточнили, что на территории центра находились детали для БПЛА, в том числе иностранного производства.