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Регион
7 августа, 09:25

Российские войска освободили Анискино в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ установили контроль над селом Анискино в Харьковской области, сообщает Минобороны в ходе ежедневного брифинга.

Анискино находится в Купянском районе. Населённый пункт расположен в северо-восточной части региона.

Новости СВО 7 августа: ВС РФ громят ВСУ под Могрицей и наступают на Дружковку, бои за Красный Лиман, Киев ищет встречи с Путиным
Новости СВО 7 августа: ВС РФ громят ВСУ под Могрицей и наступают на Дружковку, бои за Красный Лиман, Киев ищет встречи с Путиным

А 5 августа стало известно, что наши парни взяли под контроль два населённых пункта в зоне СВО: Зарницу в Запорожской области и Рыжевку в Сумской.

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Александра Вишнякова
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