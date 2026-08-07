Российские войска освободили Анискино в Харьковской области

ВС РФ установили контроль над селом Анискино в Харьковской области, сообщает Минобороны в ходе ежедневного брифинга.

Новости СВО 7 августа: ВС РФ громят ВСУ под Могрицей и наступают на Дружковку, бои за Красный Лиман, Киев ищет встречи с Путиным

Новости СВО 7 августа: ВС РФ громят ВСУ под Могрицей и наступают на Дружковку, бои за Красный Лиман, Киев ищет встречи с Путиным

А 5 августа стало известно, что наши парни взяли под контроль два населённых пункта в зоне СВО: Зарницу в Запорожской области и Рыжевку в Сумской.