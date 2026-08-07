Российские войска освободили Анискино в Харьковской области
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ВС РФ установили контроль над селом Анискино в Харьковской области, сообщает Минобороны в ходе ежедневного брифинга.
Анискино находится в Купянском районе. Населённый пункт расположен в северо-восточной части региона.
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А 5 августа стало известно, что наши парни взяли под контроль два населённых пункта в зоне СВО: Зарницу в Запорожской области и Рыжевку в Сумской.
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