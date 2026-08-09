ВС РФ поразили пункты управления дронами и морпехов ВСУ в двух регионах

Российская авиация ударила бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам управления беспилотниками и месту размещения бригады морской пехоты ВСУ в ДНР и Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военных, разрушены пункты управления дронами в ДНР и Херсонской области. Кроме того, удар пришёлся по месту временного расположения 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Антоновке Херсонской области.

В министерстве добавили, что подобные удары наносятся постоянно.

«Вооружёнными силами Российской Федерации регулярно наносятся удары по пунктам управления БПЛА, складам и логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества, включая беспилотники или комплектующие для них», — заявили в МО РФ.

А ранее российские ВКС отработали авиабомбами сразу по нескольким целям в Херсонской и Сумской областях. Ночные атаки засняли разведывательные дроны. По описанию к видео, ФАБ-3000 накрыла позиции всё той же 34-й бригады морской пехоты ВСУ в Антоновке на правом берегу Днепра. Тепловизор беспилотника после взрыва зафиксировал огромное огненное облако в форме сердца, а ещё четыре ФАБ-500 применили у села Костырка.