ФАБы летят: ВКС России нанесли серию ударов по целям в Херсонской и Сумской областях

Сразу несколько целей в Херсонской и Сумской областях попали под удары российских авиабомб. Кадры ночных атак сняли разведывательные беспилотники.

ВКС РФ нанесли серию ударов ФАБ по целям в Херсонской и Сумской областях. Видео © Telegram/ ИЗНАНКА

Как утверждается в описании к видео, ФАБ-3000 поразила расположение 34-й бригады морской пехоты ВСУ в Антоновке на правом берегу Днепра. После взрыва тепловизор дрона зафиксировал большое огненное облако, напоминающее по форме сердце.

Ещё четыре ФАБ-500 применили в районе села Костырка Херсонской области. Заявленной целью стал пункт управления беспилотниками 414-й бригады беспилотных систем ВСУ. По данным авторов публикации, украинские операторы разместились в здании сельской школы. Независимого подтверждения этой информации не приводится.

Пять ФАБ-500 также сбросили в районе села Грузское Сумской области. На кадрах видно несколько последовательных взрывов вдоль одной из улиц. Авторы материала предполагают, что там находились объекты, связанные с работой украинских беспилотных подразделений. Достоверных данных о последствиях ударов и потерях пока нет.

В середине июля ВКС России уже наносили удар ФАБ-3000 по объекту 414-й бригады ВСУ в Херсонской области. По данным Mash, которые приводил Life.ru, авиабомба поразила полевой штаб подразделения в районе села Карабелов, откуда, как утверждалось, координировались атаки на трассу «Новороссия».