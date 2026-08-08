Армия России нанесла серию ударов по объектам ВСУ. Как заявили в Минобороны, целями стали логистические узлы, энергетические мощности и транспортные развязки, которые использует противник. Кроме того, ликвидированы склады с дронами и пункты временной дислокации украинских военных и зарубежных наёмников.

Согласно сводке, силами оперативно-тактической авиации, артиллерии и ракетных подразделений ВС РФ были поражены 157 целей. Среди них — инфраструктурные объекты (энергетические и транспортные), логистические центры, места хранения БПЛА и их комплектующих, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наёмников.

Ранее сообщалось, что российские подразделения установили контроль над населённым пунктом Ивановка в Харьковской области. Операцию успешно провела группировка войск «Север».