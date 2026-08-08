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8 августа, 09:36

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Армия России нанесла серию ударов по объектам ВСУ. Как заявили в Минобороны, целями стали логистические узлы, энергетические мощности и транспортные развязки, которые использует противник. Кроме того, ликвидированы склады с дронами и пункты временной дислокации украинских военных и зарубежных наёмников.

Согласно сводке, силами оперативно-тактической авиации, артиллерии и ракетных подразделений ВС РФ были поражены 157 целей. Среди них — инфраструктурные объекты (энергетические и транспортные), логистические центры, места хранения БПЛА и их комплектующих, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наёмников.

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Ранее сообщалось, что российские подразделения установили контроль над населённым пунктом Ивановка в Харьковской области. Операцию успешно провела группировка войск «Север».

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Наталья Демьянова
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