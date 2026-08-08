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8 августа, 09:02

Ночной удар изменил всё: Зеленский расширил список хотелок — теперь ему мало одних Patriot

Зеленский после ночных ударов потребовал от Запада ракет для всех систем ПВО

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

После серии ночных атак на военную инфраструктуру Украины Владимир Зеленский призвал западных партнёров ускорить поставки ракет-перехватчиков. В соцсетях он подчеркнул, что ВСУ нуждаются в боеприпасах не только для систем Patriot, но и для других комплексов ПВО, включая SAMP/T, NASAMS, HAWK, а также для истребителей F-16.

Зеленский также отметил, что западное вооружение должно использоваться по назначению — для защиты украинских городов, а не простаивать на складах в других странах.

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Ранее Life.ru рассказывал, как дроны ВС РФ устроили «судный день» наземным роботам ВСУ. По данным представителей военного ведомства, расчёты БПЛА обнаружили и уничтожили технику противника, сорвав её применение на Добропольском направлении.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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