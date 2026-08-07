«Восстание машин подавлено»: Дроны ВС РФ устроили «судный день» наземным роботам ВСУ

Операторы беспилотников группировки войск «Центр» нанесли удар по наземным роботизированным комплексам ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Уничтожение НРТК на Добропольском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным представителей военного ведомства, расчёты БПЛА обнаружили и уничтожили технику противника, сорвав её применение на этом участке фронта.

На опубликованной записи показано, как расчёты FPV-дронов обнаруживают вражеские беспилотные платформы и наносят по ним точные удары. После попаданий техника получает серьёзные повреждения или полностью выходит из строя.

НРТК используются ВСУ для доставки боеприпасов, эвакуации раненых, ведения разведки и выполнения других задач без непосредственного участия личного состава. Их уничтожение снижает возможности противника по обеспечению подразделений на передовой.

«Восстание машин подавлено. Скайнет проиграл. Все расходимся», — сказано в публикации.

Ранее командир роты БПЛА с позывным Логист сообщил, что в Сумской области FPV-дроны группировки «Север» уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ. По его словам, техника использовалась для доставки боеприпасов и продовольствия, а её уничтожение нарушило снабжение украинских подразделений.