В Китае создали робота-паука для спасения утопающих

Китайские и американские учёные представили инновационный беспилотный аппарат QuadBoat, предназначенный для поиска и извлечения людей из воды. В отличие от существующих надводных роботов, которые лишь сопровождают или обнаруживают пострадавших, QuadBoat способен действовать как полноценный спасатель.

Робот оснащён центральным корпусом и четырьмя «ногами», которые позволяют ему маневрировать и передвигаться по воде. Конструкция была вдохновлена пауками-рыболовами.

«Во время испытаний в бассейне QuadBoat успешно обнаруживал, сопровождал и извлекал плавающие объекты», – отметили разработчики.

Они также сообщили, что в будущем робот сможет помогать экстренным службам при авариях судов и других происшествиях на воде. Сейчас аппарат остаётся на стадии исследований. Следующие испытания пройдут в условиях открытой воды с волнами, течениями и другими природными факторами, чтобы проверить эффективность его работы в реальных условиях.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Китае устроили первый в мире MMA-турнир роботов. Одному из участников даже оторвало голову, но он продолжил поединок.