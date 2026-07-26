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26 июля, 05:11

В Китае создали робота-паука для спасения утопающих

Обложка © arxiv.org

Обложка © arxiv.org

Китайские и американские учёные представили инновационный беспилотный аппарат QuadBoat, предназначенный для поиска и извлечения людей из воды. В отличие от существующих надводных роботов, которые лишь сопровождают или обнаруживают пострадавших, QuadBoat способен действовать как полноценный спасатель.

Робот оснащён центральным корпусом и четырьмя «ногами», которые позволяют ему маневрировать и передвигаться по воде. Конструкция была вдохновлена пауками-рыболовами.

«Во время испытаний в бассейне QuadBoat успешно обнаруживал, сопровождал и извлекал плавающие объекты», – отметили разработчики.

Они также сообщили, что в будущем робот сможет помогать экстренным службам при авариях судов и других происшествиях на воде. Сейчас аппарат остаётся на стадии исследований. Следующие испытания пройдут в условиях открытой воды с волнами, течениями и другими природными факторами, чтобы проверить эффективность его работы в реальных условиях.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Китае устроили первый в мире MMA-турнир роботов. Одному из участников даже оторвало голову, но он продолжил поединок.

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Юния Ларсон
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