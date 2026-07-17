«Живая сталь» в реальности: В Китае устроили первый в мире MMA-турнир роботов
В Китае прошёл первый в мире турнир роботов по правилам ММА
Обложка © X/ el.cine
В Шэньчжэне состоялась первая в истории схватка полноразмерных роботов-гуманоидов по правилам смешанных единоборств (MMA). О необычном турнире рассказало издание Global Times.
В Китае прошёл первый в мире турнир роботов по правилам ММА. Видео © X/ el.cine
Площадкой для дебюта лиги Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) стал Культурно-спортивный центр Наньшань. Организатором выступила компания EngineAI, чтобы показать возможности своего механического бойца T800, созданного для рукопашного боя.
Среди зрителей оказался актер Донни Йен («Ип Ман»). Увиденное поразило кинозвезду: раньше он наблюдал подобное лишь в фантастических фильмах. «Вес машин, точность их движений — это было невероятно», — поделился артист эмоциями от исторического прорыва.
Путь к финалу был долгим. Заявки на участие подали свыше 200 коллективов из десяти стран. После отборочных онлайн-испытаний до решающей стадии добрались лишь 32 команды.
Базовая модель T800 досталась всем финалистам, однако участники могли модифицировать свои машины. Им требовалось создать особую броню и внедрить инженерные решения для получения тактического преимущества.
В состязании участвовали представители ведущих университетов мира. Среди них — Калифорнийский университет в Беркли, Стэнфорд, а также Университет Цинхуа, Чжэцзянский и Гонконгский университеты. Призовой фонд мероприятия составил 10 млн юаней, что эквивалентно примерно $1,48 млн.
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