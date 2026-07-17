«Живая сталь» в реальности: В Китае устроили первый в мире MMA-турнир роботов

В Шэньчжэне состоялась первая в истории схватка полноразмерных роботов-гуманоидов по правилам смешанных единоборств (MMA). О необычном турнире рассказало издание Global Times.

В Китае прошёл первый в мире турнир роботов по правилам ММА. Видео © X/ el.cine

Площадкой для дебюта лиги Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) стал Культурно-спортивный центр Наньшань. Организатором выступила компания EngineAI, чтобы показать возможности своего механического бойца T800, созданного для рукопашного боя.

Среди зрителей оказался актер Донни Йен («Ип Ман»). Увиденное поразило кинозвезду: раньше он наблюдал подобное лишь в фантастических фильмах. «Вес машин, точность их движений — это было невероятно», — поделился артист эмоциями от исторического прорыва.

Путь к финалу был долгим. Заявки на участие подали свыше 200 коллективов из десяти стран. После отборочных онлайн-испытаний до решающей стадии добрались лишь 32 команды.

Базовая модель T800 досталась всем финалистам, однако участники могли модифицировать свои машины. Им требовалось создать особую броню и внедрить инженерные решения для получения тактического преимущества.

В состязании участвовали представители ведущих университетов мира. Среди них — Калифорнийский университет в Беркли, Стэнфорд, а также Университет Цинхуа, Чжэцзянский и Гонконгский университеты. Призовой фонд мероприятия составил 10 млн юаней, что эквивалентно примерно $1,48 млн.