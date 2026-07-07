В Китае хотят заменять умерших людей роботами — психологи бьют тревогу

В Китае семьям, пережившим потерю близкого человека, могут предложить роботизированные копии умерших. Такие устройства, как ожидается, будут создавать на основе семейных фото, видео, аудиозаписей и телефонных разговоров, чтобы воспроизвести внешность, голос и привычные особенности поведения человека.

Предполагается, что роботы не заменят живого близкого, но смогут помочь людям пережить самый острый период горя. Однако психолог Андрей Зберовский усомнился в пользе такой поддержки. По его мнению, механическая копия, даже максимально похожая внешне и голосом, всё равно остаётся имитацией.

Робот может знать семейные истории и поддерживать разговор, но психологически это не возвращение человека, а попытка удержать его образ рядом. Подобное общение может затянуть болезненную привязанность. Человеку будет сложнее принять реальность потери, если вместо прощания ему предложат постоянную «копию» ушедшего.

«Надо двигаться дальше, к сожалению, так устроен мир. А человеку с роботом, копирующим умершего человека, предлагают застрять в этом моменте», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Тем временем роботы сыграли в футбол. Гуманоидные машины продемонстрировали навыки игры на турнире RoboCup в Инчхоне в Южной Корее.