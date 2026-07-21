Робот-гуманоид за $57 тысяч начнёт преподавать в школах Нью-Йорка

Учебные заведения на севере штата Нью-Йорк первыми в США доверят ведение уроков человекоподобному роботу. Гуманоид по имени Салли использует технологии искусственного интеллекта. Стоимость такого учителя составляет 57 000 долларов, пишет New York Post.

Робот будет преподавать в школах Нью-Йорка. Видео © X / Collin Rugg

Школьники познакомятся с новым преподавателем в сентябре. Внешне Салли напоминает человека, у неё каштановые волосы и латексная кожа. Робот умеет двигать руками. При этом аппарат не будет передвигаться по классу, поскольку его ноги остаются неподвижными.

Школьный округ запустил пилотный проект совместно с компанией Realbotix Corporation из Лас-Вегаса. Салли займёт место в 11-м и 12-м классах. Робот станет преподавать программирование, основы робототехники и искусственный интеллект.

Руководство учебного заведения попросило разработчиков добавить машине местный колорит. Теперь Салли разговаривает с акцентом западной части штата Нью-Йорк. Такое решение помогает наладить более тесный контакт со старшеклассниками.

Ранее в Шэньчжэне прошли первые в истории соревнования полноразмерных роботов-гуманоидов по правилам смешанных единоборств. В турнире приняли участие разработки ведущих мировых университетов. Состязание объединило команды из Калифорнийского университета в Беркли, Стэнфорда, а также университетов Цинхуа, Чжэцзянского и Гонконгского.