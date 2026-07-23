Три наземных робототехнических комплекса украинской армии были уничтожены в Сумской области с помощью FPV-дронов группировки войск «Север». Техника противника использовалась для перевозки боеприпасов и продовольствия ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил командир роты БПЛА с позывной Логист.

Удар по роботизированным платформам нанесли в течение суток после того, как их обнаружили средства воздушной разведки. Цели выявили во время комплексного наблюдения за местностью. Подразделения беспилотных систем продолжают работу в круглосуточном режиме, контролируя перемещение объектов в зоне ответственности. Уничтожение такой техники осложняет снабжение передовых подразделений ВСУ и нарушает доставку боекомплекта и продовольствия.

Ранее сообщалось об обнаружении замаскированных украинских дронов-«ждунов» в Сумской области. Беспилотники противника находились вдоль дорог и троп, где их планировали использовать для внезапных атак по технике или военнослужащим.