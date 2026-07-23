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Регион
23 июля, 06:22

Засада сорвалась: Российские дроны перехитрили «ждунов» ВСУ на границе

Минобороны: ВС РФ уничтожили дроны-«ждуны» ВСУ в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили замаскированные дроны-«ждуны» ВСУ, которые были спрятаны вдоль дорог и троп в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во время боевого патрулирования на линии боевого соприкосновения разведчики-операторы войск беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» выявили несколько украинских ударных БПЛА, находившихся в засаде. Противник разместил беспилотники вдоль дорог и пешеходных троп, рассчитывая внезапно атаковать проходящую технику или личный состав.

После изучения полученных разведданных было принято решение уничтожить обнаруженные цели. Для этого операторы российских беспилотников применили сбросы ВОГ с воздуха, поразив украинские аппараты точными попаданиями. Также в министерстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. По данным ведомства, российские силы ежедневно продвигаются вперёд, оттесняя противника от государственной границы для защиты мирного населения.

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Ранее сообщалось об уничтожении украинских беспилотников, использовавшихся для устройства засад на Сумском направлении. Аппараты противника были поражены сбросами ВОГ с разведывательного дрона. Операцию выполнили расчёты войск беспилотных систем группировки «Север».

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Милена Скрипальщикова
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