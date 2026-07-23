Засада сорвалась: Российские дроны перехитрили «ждунов» ВСУ на границе

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили замаскированные дроны-«ждуны» ВСУ, которые были спрятаны вдоль дорог и троп в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во время боевого патрулирования на линии боевого соприкосновения разведчики-операторы войск беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» выявили несколько украинских ударных БПЛА, находившихся в засаде. Противник разместил беспилотники вдоль дорог и пешеходных троп, рассчитывая внезапно атаковать проходящую технику или личный состав.

После изучения полученных разведданных было принято решение уничтожить обнаруженные цели. Для этого операторы российских беспилотников применили сбросы ВОГ с воздуха, поразив украинские аппараты точными попаданиями. Также в министерстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. По данным ведомства, российские силы ежедневно продвигаются вперёд, оттесняя противника от государственной границы для защиты мирного населения.

Ранее сообщалось об уничтожении украинских беспилотников, использовавшихся для устройства засад на Сумском направлении. Аппараты противника были поражены сбросами ВОГ с разведывательного дрона. Операцию выполнили расчёты войск беспилотных систем группировки «Север».