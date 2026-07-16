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16 июля, 08:47

«Ждуны» не дождались: Российские разведчики накрыли дроны ВСУ на Сумском направлении

Разведчики ВС РФ уничтожили дроны ВСУ с помощью ВОГ на Сумском направлении

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские разведчики выявили и уничтожили беспилотники ВСУ, использовавшиеся для засад на Сумском направлении. Аппараты противника поразили сбросами ВОГ с разведывательного дрона. Об этом РИА «Новости» сообщил командир разведывательного расчета с позывным Следопыт.

Операцию провели разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск «Север» Вооружённых сил РФ. Специалисты во время патрулирования выявляли возможные изменения на местности и контролировали участки дорог и троп. Особое внимание уделялось районам, где противник применял тактику засад с использованием дронов-«ждунов».

«Работали аккуратно: сбросами ВОГ с разведывательного дрона поразили аппараты прямыми попаданиями, не дав им активироваться», — заключил он.

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Милена Скрипальщикова
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