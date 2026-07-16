«Ждуны» не дождались: Российские разведчики накрыли дроны ВСУ на Сумском направлении

Российские разведчики выявили и уничтожили беспилотники ВСУ, использовавшиеся для засад на Сумском направлении. Аппараты противника поразили сбросами ВОГ с разведывательного дрона. Об этом РИА «Новости» сообщил командир разведывательного расчета с позывным Следопыт.

Операцию провели разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск «Север» Вооружённых сил РФ. Специалисты во время патрулирования выявляли возможные изменения на местности и контролировали участки дорог и троп. Особое внимание уделялось районам, где противник применял тактику засад с использованием дронов-«ждунов».

«Работали аккуратно: сбросами ВОГ с разведывательного дрона поразили аппараты прямыми попаданиями, не дав им активироваться», — заключил он.

Ранее сообщалось о нанесении российских ударов по объектам инфраструктуры в Одесской области. Под огневое воздействие попали территории портов Одессы и Южного, которые используются для логистических операций.