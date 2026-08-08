Корреспондент немецкого телеканала Welt Ибрагим Набар заявил, что украинская сторона испытывает серьёзные трудности при отражении российских ударов. Своё мнение журналист высказал, комментируя ситуацию в Киеве и других регионах страны.

«Дело в том, что <…> украинцы больше не способны защищаться от самых быстрых российских ракет, которые недавно нанесли огромный ущерб в Киевской области, а также в глубине страны», — сказал Набар.

По словам корреспондента, положение правительства Владимира Зеленского осложняется не только ударами российской армии, но и внутренними проблемами.

Он также упомянул новые протесты, связанные с требованием вернуть бывшего министра обороны Фёдорова. Как отметил Набар, это дополнительно усиливает давление на украинское руководство.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении наземных роботизированных комплексов ВСУ на Добропольском направлении. По данным ведомства, операторы FPV-дронов обнаружили технику и нанесли по ней удары, сорвав её применение.