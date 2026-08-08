Минобороны РФ сообщило об ударе по военному предприятию и складу ГСМ в Киеве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские военные нанесли групповой удар по объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в Киеве, а также по двум сухогрузам, перевозившим вооружение в украинские порты.
По данным Минобороны РФ, удар высокоточным оружием наземного базирования был нанесён ночью. В Киеве поражено промышленное предприятие «Киев-111» — ООО «Файер Пойнт», где, как утверждает ведомство, производились комплектующие и боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». На территории объекта также хранились компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей.
Кроме того, поражён склад горюче-смазочных материалов «Киев-3» — ООО «Грандтерминал». По информации российского военного ведомства, объект использовался для поставок нефтепродуктов украинским войскам. Оттуда топливо направлялось в восточные районы Украины.
Ранее Life.ru рассказывал, как дроны ВС РФ устроили «судный день» наземным роботам ВСУ. По данным представителей военного ведомства, расчёты БПЛА обнаружили и уничтожили технику противника, сорвав её применение на Добропольском направлении.
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