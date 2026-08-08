Минобороны РФ сообщило об ударе по военному предприятию и складу ГСМ в Киеве

Российские военные нанесли групповой удар по объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в Киеве, а также по двум сухогрузам, перевозившим вооружение в украинские порты.

По данным Минобороны РФ, удар высокоточным оружием наземного базирования был нанесён ночью. В Киеве поражено промышленное предприятие «Киев-111» — ООО «Файер Пойнт», где, как утверждает ведомство, производились комплектующие и боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». На территории объекта также хранились компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей.

Кроме того, поражён склад горюче-смазочных материалов «Киев-3» — ООО «Грандтерминал». По информации российского военного ведомства, объект использовался для поставок нефтепродуктов украинским войскам. Оттуда топливо направлялось в восточные районы Украины.

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