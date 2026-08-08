В Киеве после воздушной тревоги загорелись резервуары с топливом

На севере Киева загорелись резервуары с топливом. О крупном возгорании в Оболонском районе сообщил мэр города Виталий Кличко.

Информация о пожаре появилась вскоре после объявления воздушной тревоги в украинской столице. До этого в городе звучали взрывы.

«В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом», – заявил Кличко.

Ещё один пожар зафиксирован в Голосеевском районе. По словам градоначальника, там горит нежилая застройка.

Сведения о пострадавших и масштабе повреждений пока не приводятся. Экстренные службы работают на местах.

Ранее Life.ru писал, что у берегов Одессы после серии взрывов загорелось неопознанное грузовое судно. Очевидцы сообщали о густом чёрном дыме, а незадолго до этого в городе звучала воздушная тревога. Название судна, его принадлежность и характер возможного груза не уточняются.