Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 02:52

В Киеве после воздушной тревоги загорелись резервуары с топливом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Rvachov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Rvachov

На севере Киева загорелись резервуары с топливом. О крупном возгорании в Оболонском районе сообщил мэр города Виталий Кличко.

Информация о пожаре появилась вскоре после объявления воздушной тревоги в украинской столице. До этого в городе звучали взрывы.

«В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом», – заявил Кличко.

Ещё один пожар зафиксирован в Голосеевском районе. По словам градоначальника, там горит нежилая застройка.

Сведения о пострадавших и масштабе повреждений пока не приводятся. Экстренные службы работают на местах.

Фёдоров выдвинул Зеленскому ультиматум из-за поста министра обороны Украины
Фёдоров выдвинул Зеленскому ультиматум из-за поста министра обороны Украины

Ранее Life.ru писал, что у берегов Одессы после серии взрывов загорелось неопознанное грузовое судно. Очевидцы сообщали о густом чёрном дыме, а незадолго до этого в городе звучала воздушная тревога. Название судна, его принадлежность и характер возможного груза не уточняются.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar