Фёдоров выдвинул Зеленскому ультиматум из-за поста министра обороны Украины
Экс-министр обороны Украины Фёдоров потребовал вернуть его на пост за 10 дней
Михаил Фёдоров. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Федоров
Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров допустил, что протестные акции в стране в поддержку его возвращения на пост могут усилиться. По его словам, ключевой датой станет 18 августа, когда Верховная рада вернётся с каникул и должна будет рассмотреть кандидатуру нового главы ведомства.
«Мы боремся за то, чтобы у меня были полномочия делать это [остановить конфликт] на посту министра обороны. У нас есть точка, где мы будем понимать, удалось это или нет», — заявил Фёдоров в интервью своему бывшему заместителю Сергею Стерненко.
По словам экс-министра, сейчас на Украине нет постоянного главы Минобороны, а обязанности руководителя ведомства исполняет временный чиновник, который, как утверждает Фёдоров, не имеет права голосовать по решениям правительства.
«Пока люди борются за завтрашний день и звучит моя фамилия, люди верят, что это можно сделать, и сегодня нет чёткого «нет», я считаю, что у нас всегда есть шансы», — отметил он.
Фёдоров также рассказал, что в последнее время неоднократно общался с Владимиром Зеленским. При этом он заявил, что не выходит на «картонный Майдан», поскольку не хочет, чтобы его обвинили в попытке заработать политические очки на протестах.
Ранее Life.ru писал, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный и экс-министр обороны Михаил Фёдоров возглавили рейтинг доверия на Украине. Действующий главарь киевского режима Владимир Зеленский оказался лишь на восьмой позиции.
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