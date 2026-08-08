Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров допустил, что протестные акции в стране в поддержку его возвращения на пост могут усилиться. По его словам, ключевой датой станет 18 августа, когда Верховная рада вернётся с каникул и должна будет рассмотреть кандидатуру нового главы ведомства.

«Мы боремся за то, чтобы у меня были полномочия делать это [остановить конфликт] на посту министра обороны. У нас есть точка, где мы будем понимать, удалось это или нет», — заявил Фёдоров в интервью своему бывшему заместителю Сергею Стерненко.

По словам экс-министра, сейчас на Украине нет постоянного главы Минобороны, а обязанности руководителя ведомства исполняет временный чиновник, который, как утверждает Фёдоров, не имеет права голосовать по решениям правительства.

«Пока люди борются за завтрашний день и звучит моя фамилия, люди верят, что это можно сделать, и сегодня нет чёткого «нет», я считаю, что у нас всегда есть шансы», — отметил он.

Фёдоров также рассказал, что в последнее время неоднократно общался с Владимиром Зеленским. При этом он заявил, что не выходит на «картонный Майдан», поскольку не хочет, чтобы его обвинили в попытке заработать политические очки на протестах.

Ранее Life.ru писал, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный и экс-министр обороны Михаил Фёдоров возглавили рейтинг доверия на Украине. Действующий главарь киевского режима Владимир Зеленский оказался лишь на восьмой позиции.