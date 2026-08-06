Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный и экс-министр обороны Михаил Фёдоров стали лидерами рейтинга доверия среди украинских политиков и военных. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании SOCIS, проведённого с 28 июля по 2 августа.

По данным исследования, Залужному полностью доверяют 27,8% опрошенных, ещё 37,1% заявили, что скорее доверяют ему. Таким образом, общий уровень доверия к бывшему главкому составил почти 65%.

Михаил Фёдоров показал сопоставимый результат: 26,8% респондентов полностью доверяют ему, а ещё 37,8% — скорее доверяют. При этом именно Федоров занял первое место по индексу доверия, набрав 0,63, тогда как у Залужного этот показатель составил 0,61.

В первую пятёрку рейтинга также вошли командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадяр), действующий главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов*. Всем им, согласно опросу, доверяют более половины участников исследования.

Действующий главарь киевского режима Владимир Зеленский оказался лишь на восьмой позиции. Полностью или частично ему доверяют 42,5% респондентов, тогда как 54% заявили о недоверии, причём 37% сообщили, что не доверяют главе государства полностью.

Ранее Валерий Залужный заявил о превосходстве России в ряде направлений оборонно-промышленного комплекса. По словам посла, Украине потребуется около 12 лет, чтобы приблизиться хотя бы к половине российского уровня в военной сфере.

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