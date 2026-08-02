«Картонные майданы» по Фёдорову в Киеве продолжаются уже 17 дней
В Киеве 17-й день подряд прошли протесты из-за отставки Фёдорова
Михаил Фёдоров. Обложка © X / Mykhailo Fedorov
Акции в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова продолжаются в Киеве уже 17-й день подряд. Протестующие вновь вышли в центр города 1 августа и требуют пересмотреть кадровые решения, принятые украинскими властями после смены руководства военного ведомства.
17-й день протестов против отставки Фёдорова в Киеве. Видео © Telegram / Реальний Київ
Участники митинга собрались в центральной части украинской столицы. Они держали в руках картонные плакаты и продолжали настаивать на возвращении Фёдорова на прежнюю должность.
Михаил Фёдоров покинул пост министра обороны Украины 14 июля. По имеющимся данным, одной из причин его отставки стал конфликт с Александром Сырским. Уже 16 июля в нескольких украинских городах начались акции в поддержку Фёдорова. Их участники призвали вернуть его в Министерство обороны. Одновременно они потребовали отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. 22 июля Владимир Зеленский освободил Сырского от должности. Новым главнокомандующим ВСУ стал бывший командующий Объединёнными силами Украины Михаил Драпатый. Несмотря на это, протестные акции в Киеве продолжаются уже более двух недель.
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