«Картонные майданы» по Фёдорову в Киеве продолжаются уже 17 дней

Акции в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова продолжаются в Киеве уже 17-й день подряд. Протестующие вновь вышли в центр города 1 августа и требуют пересмотреть кадровые решения, принятые украинскими властями после смены руководства военного ведомства.

Михаил Фёдоров покинул пост министра обороны Украины 14 июля. По имеющимся данным, одной из причин его отставки стал конфликт с Александром Сырским. Уже 16 июля в нескольких украинских городах начались акции в поддержку Фёдорова. Их участники призвали вернуть его в Министерство обороны. Одновременно они потребовали отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. 22 июля Владимир Зеленский освободил Сырского от должности. Новым главнокомандующим ВСУ стал бывший командующий Объединёнными силами Украины Михаил Драпатый. Несмотря на это, протестные акции в Киеве продолжаются уже более двух недель.